Днем будут дожди только в Карпатах: какой будет погода в Украине 3 июня

В некоторых областях Украины прогнозируют дожди и грозы ночью.

В понедельник, 3 июня, синоптики прогнозируют днем кратковременные дожди и грозы только в Карпатском регионе.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью будут дожди в большинстве северных и центральных областей, а также в Харьковской области. На остальной территории осадки не прогнозируют.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +13...+18°, на западе страны - +10...+15°. Днем воздух прогреется до +27...+32°, в западных и северных областях, а также в Винницкой области и на побережье морей — до +23...+28°.

Прогноз погоды на 3 июня 2024 года. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Как и на остальной территории страны, в Киевской области 3 июня будет облачно с прояснениями.

Ночью местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу, днем - без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет +13..+18°, днем — +23...+28°.

В Киеве ночью воздух прогреется до +16...+18°, днем — до +25...+27°.

Напомним, в Украине июнь будет теплее, чем в прошлом. Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру от +19 до +23.

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