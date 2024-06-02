Днем будут дожди только в Карпатах: какой будет погода в Украине 3 июня

В некоторых областях Украины прогнозируют дожди и грозы ночью.
В понедельник, 3 июня, синоптики прогнозируют днем кратковременные дожди и грозы только в Карпатском регионе.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ночью будут дожди в большинстве северных и центральных областей, а также в Харьковской области. На остальной территории осадки не прогнозируют.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет +13...+18°, на западе страны - +10...+15°. Днем воздух прогреется до +27...+32°, в западных и северных областях, а также в Винницкой области и на побережье морей — до +23...+28°.
Погода в Киеве и области
Как и на остальной территории страны, в Киевской области 3 июня будет облачно с прояснениями.
Ночью местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу, днем - без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет +13..+18°, днем — +23...+28°.
В Киеве ночью воздух прогреется до +16...+18°, днем — до +25...+27°.
Напомним, в Украине июнь будет теплее, чем в прошлом. Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру от +19 до +23.
Читайте также: