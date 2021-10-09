Днем до 14° тепла и местами ветер: прогноз погоды в Украине на субботу, 9 октября

Днем до 14° тепла и местами ветер: прогноз погоды в Украине на субботу, 9 октября

Ночью будет холодно — до 2° мороза.

Погода в субботу, 9 октября, в Украине будет сухой, но холодной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня осадки в стране не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму и Приазовье 4-7° тепла, днем 9-14° тепла, на Закарпатье 15-17°.

В Киеве 9 октября также будет сухо. Небольшая облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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