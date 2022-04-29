Днем — до +20°, ночью — заморозки: прогноз погоды в Украине на выходные

Днем — до +20°, ночью — заморозки: прогноз погоды в Украине на выходные

На выходных, 30 апреля-1 мая, в Украине будет сухая погода, однако в некоторых регионах с незначительным похолоданием и ночными заморозками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 30 апреля, в стране будет без существенных осадков, лишь в юго-восточных областях ночью, в Карпатском регионе днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в северных, западных, большинстве центральных областей 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, на остальной территории 7-12° тепла, днем в Украине 11-16°, в Закарпатье и на юге до 19°.

В воскресенье, 1 мая, в Украине также будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7°, на побережье морей до 9° тепла, в восточных и северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла, в Закарпатье до 20°.

В Киеве на выходных будет сухо. 30 апреля ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°. 1 мая ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

Напомним, что ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев также ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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