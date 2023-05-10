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Днем потеплеет, но ночью держатся заморозки: прогноз погоды на 11 мая в Украине

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
338
Время на прочтение
2 мин
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Днем потеплеет, но ночью держатся заморозки: прогноз погоды на 11 мая в Украине

В четверг, 11 мая, в Украине немного потеплеет. / Фото: Карпатський біосферний заповідник/Carpathian Biosphere Reserve (Facebook)

Прохладнее всего будет на высокогорье Карпат.

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Дата публикации
Просмотры
338
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