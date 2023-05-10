Днем потеплеет, но ночью держатся заморозки: прогноз погоды на 11 мая в Украине

В четверг, 11 мая, в Украине только местами будет дождь. В ближайшую ночь во многих областях ожидаются заморозки и на поверхности почвы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах переменная облачность. Осадков в четверг не предсказывают. Лишь днем в восточных областях небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный (в западных областях – юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью будет от +1° до +6°. В большинстве западных, северных и центральных областей на поверхности почвы будут заморозки 0-5°. Днем воздух прогреется до 12-17° тепла. В Закарпатье будет теплее — столбики термометров поднимутся до 21° тепла. Тем временем на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

Погода в регионах Украины 11 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киевской области 11 мая прогнозируют облачность. Осадков в регионе не будет. Скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с.

Ночью температура в Киевской области будет 1-6 градусов тепла, а также на поверхности грунта заморозки — 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до +12-17°. В Киеве днем столбики термометров покажут +4-6°, а днем столбики термометров поднимутся до +15-17°.

Когда в Украину придет потепление

Синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что на этой неделе территория Украины окажется под влиянием антициклона. Поэтому отойдут ночные заморозки, но начнутся кратковременные дожди. Впрочем, они становятся локального характера, к тому же они будут теплыми – что говорит о неизбежности лета.

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