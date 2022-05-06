Днем пожарная опасность, ночью — заморозки: прогноз погоды в Украине на выходные, 7-8 мая

На выходных, 7-8 мая, в Украине днем будет преобладать теплая погода, однако ночью в некоторых регионах возможны заморозки.

В субботу и воскресенье в стране будет облачная с прояснениями погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 7 мая в западных и Житомирской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами (ночью местами), на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла (в восточных, большинстве центральных, южных, Сумской и Черниговской областях на поверхности грунта заморозки 0-3°), в западных областях и на побережье морей 5-10° тепла, днем в Украине 16-21° .

В воскресенье, 8 мая, в западных и северных областях местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, в восточной и юго-восточной части 1-6° тепла, днем 18-23° тепла.

7 мая ночью в восточных, большинстве центральных, южных, Сумской и Черниговской областях на поверхности грунта заморозки 0-3°. Днем в западных и Житомирской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). 7-8 мая в северных, центральных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 7 мая будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 18-20°. 8 мая в столице местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 20-22°. 7-8 мая в Киеве и области будет чрезвычайный уровень пожароопасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ждать не стоит, пишет "УНИАН".

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