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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Днем РФ атаковала один из городов: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

После российского удара в городе поврежден многоэтажный дом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

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Днем 11 июля российская армия атаковала Изюм в Харьковской области. Есть пострадавшие местные жители.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Армия РФ нанесла удар по Изюму. Поврежден многоэтажный дом», — говорится в сообщении.

По данным властей, сейчас известно о четырех пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

В то же время в Изюмской городской военной администрации сообщили, что россияне совершили атаку около 13:18. По предварительной информации, зафиксировано попадание РСЗО в центральной части города.

«В результате обстрела повреждены административное здание, жилые дома, выбиты окна. На месте происшествия работают соответствующие службы», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем армия РФ ударила баллистикой по Одессе Российские военные атаковали в городе инфраструктуру. По предварительным данным, два человека погибли, а 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

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Дата публикации
Количество просмотров
664
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