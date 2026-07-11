Днем РФ атаковала один из городов: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Атака РФ. / © Associated Press

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Днем 11 июля российская армия атаковала Изюм в Харьковской области. Есть пострадавшие местные жители.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Армия РФ нанесла удар по Изюму. Поврежден многоэтажный дом», — говорится в сообщении.

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По данным властей, сейчас известно о четырех пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

В то же время в Изюмской городской военной администрации сообщили, что россияне совершили атаку около 13:18. По предварительной информации, зафиксировано попадание РСЗО в центральной части города.

«В результате обстрела повреждены административное здание, жилые дома, выбиты окна. На месте происшествия работают соответствующие службы», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем армия РФ ударила баллистикой по Одессе Российские военные атаковали в городе инфраструктуру. По предварительным данным, два человека погибли, а 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

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