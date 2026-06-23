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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Днем российские дроны атаковали одну из областей: появились подробности

Россия атаковала Сумскую громаду дроном «Молния».

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Спасатели.

Спасатели. / © Associated Press

Днем 23 июня российская армия нанесла удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Сумской области. В частности, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

В одном из старостатов Сумской громады российская «Молния» ударила по объекту инфраструктуры. Из-за ударов два человека получили ранения. Медики оценивают состояние одного из травмированных как тяжелое.

В Сумах и Стецьковском старостате зафиксировано попадание по придомовой территории и частной усадьбе. Повреждено остекление окон и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, сегодня, 23 июня, беспилотники ударили по Одесской области. В областном центре под прицелом оказалось морское побережье. Погибла 26-летняя девушка, отдыхавшая на одном из пляжей. 39-летний мужчина получил ранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
499
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