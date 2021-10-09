На выходных ночные морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на 9-10 октября

На выходных ночные морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на 9-10 октября

В некоторых регионах будет еще и ветрено.

Погода на выходных, 9-10 октября, в Украине будет сухой, но холодной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 9 октября, осадки в стране не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму и Приазовье 4-7° тепла, днем 9-14° тепла, на Закарпатье 15-17°.

В воскресенье, 10 октября, также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 9-14° тепла, на юге и востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

В Киеве на выходных будет сухо. Небольшая облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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