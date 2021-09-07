Днем в Украину придет потепление: прогноз погоды на вторник, 7 сентября

Днем в Украину придет потепление: прогноз погоды на вторник, 7 сентября

Теплее всего будет на юге страны.

Во вторник, 7 сентября, в Украине будет сухо, днем воздух прогреется до 18-23°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня будет без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 11-13°, на Закарпатье, в Крыму и большинстве южных областей ночью 5- 10° тепла, днем 18-23°.

В Киеве 7 сентября также будет сухо. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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