Днепр и Запорожье без света: что будет с движением поездов — детали от Укрзализныци
Блэкаут на Днепропетровщине и Запорожье: «Укрзализныця» переходит на резервную тягу с помощью тепловозов.
Из-за масштабного обесточения в Днепропетровской и Запорожской областях «Укрзализныця» перевела движение поездов на резервные мощности.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В УЗ отчитались, что все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу.
Средства сигнализации и связи функционируют от резервного питания.
Вокзалы также заживлены от генераторов. В пунктах несокрушимости на вокзалах традиционно доступны горячий чай, зарядки и бесперебойная связь через Starlink.
С контролируемыми задержками под резервными тепловозами отправляются следующие поезда:
734 Киев — Днепр
37 Запорожье — Киев
119 Днепр — Холм
79 Днепр — Львов
Движение поездов Dnipro City Express (Днепр — Каменское) Укразализныця обещает завтра также наладить под теплотягой.
Напомним, что в результате атак РФ серьезные проблемы с теплоснабжением, электричеством и водой возникли в Кривом Роге.
Также город Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены.
Кроме того, в Запорожье и области исчезли свет, вода и отопление