Как Укрзализныця одолевает блекаут на Днепропетровщине и Запорожье / © УНІАН

Из-за масштабного обесточения в Днепропетровской и Запорожской областях «Укрзализныця» перевела движение поездов на резервные мощности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В УЗ отчитались, что все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу.

Средства сигнализации и связи функционируют от резервного питания.

Вокзалы также заживлены от генераторов. В пунктах несокрушимости на вокзалах традиционно доступны горячий чай, зарядки и бесперебойная связь через Starlink.

С контролируемыми задержками под резервными тепловозами отправляются следующие поезда:

734 Киев — Днепр

37 Запорожье — Киев

119 Днепр — Холм

79 Днепр — Львов

Движение поездов Dnipro City Express (Днепр — Каменское) Укразализныця обещает завтра также наладить под теплотягой.

Напомним, что в результате атак РФ серьезные проблемы с теплоснабжением, электричеством и водой возникли в Кривом Роге.

Также город Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены.

Кроме того, в Запорожье и области исчезли свет, вода и отопление