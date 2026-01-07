ТСН в социальных сетях

Днепр и Запорожье без света: что будет с движением поездов — детали от Укрзализныци

Блэкаут на Днепропетровщине и Запорожье: «Укрзализныця» переходит на резервную тягу с помощью тепловозов.

Как Укрзализныця одолевает блекаут на Днепропетровщине и Запорожье

Как Укрзализныця одолевает блекаут на Днепропетровщине и Запорожье / © УНІАН

Из-за масштабного обесточения в Днепропетровской и Запорожской областях «Укрзализныця» перевела движение поездов на резервные мощности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В УЗ отчитались, что все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу.

Средства сигнализации и связи функционируют от резервного питания.

Вокзалы также заживлены от генераторов. В пунктах несокрушимости на вокзалах традиционно доступны горячий чай, зарядки и бесперебойная связь через Starlink.

С контролируемыми задержками под резервными тепловозами отправляются следующие поезда:

  • 734 Киев — Днепр

  • 37 Запорожье — Киев

  • 119 Днепр — Холм

  • 79 Днепр — Львов

Движение поездов Dnipro City Express (Днепр — Каменское) Укразализныця обещает завтра также наладить под теплотягой.

Напомним, что в результате атак РФ серьезные проблемы с теплоснабжением, электричеством и водой возникли в Кривом Роге.

Также город Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены.

Кроме того, в Запорожье и области исчезли свет, вода и отопление

