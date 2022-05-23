Днепр накрыл ураган: ветер повалил столбы и деревья, они чуть не разбили машину (фото)

Днепр и область на выходных накрыл ураган. В городе сильный ветер повалил столбы и деревья.
Фото последствий непогоды 23 мая опубликовал Telegram-канал "Днепр областной".
Сообщается, что на жилом массиве "Левобережный-3" столб чудом не разбил припаркованный автомобиль.
Жителей Днепра призывают сообщать об упавших деревьях по телефонам горячей линии городского совета: 056 732-12-12, 095 732-12-12, 096 732-12-12, 073 732-12-12.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 мая несколько раз обстреляли Днепропетровскую область. Они дважды ударили из "Ураганов" по Апостоловской общине.
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