Украина
604
Днепр накрывает черный дым после взрывов: город и область оказались под атакой

В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы, после которых над городом поднялся густой черный дым.

Во время воздушной тревоги в Днепре раздались взрывы, после чего над городом поднялось густое облако черного дыма. В социальных сетях жители сообщают о перебоях со светом. Официальная информация о последствиях уточняется.

Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко призвал граждан не пренебрегать безопасностью.

"Днепр и область под атакой. Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и близких", – написал он в своем Telegram-канале.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и зафиксировали движущиеся в направлении Днепра скоростные воздушные цели.

Официальные службы призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

Напомним, что в Фастове после массированного обстрела меняют маршруты пассажирских поездов .

