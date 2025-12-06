- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 604
- Время на прочтение
- 1 мин
Днепр накрывает черный дым после взрывов: город и область оказались под атакой
В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы, после которых над городом поднялся густой черный дым.
Во время воздушной тревоги в Днепре раздались взрывы, после чего над городом поднялось густое облако черного дыма. В социальных сетях жители сообщают о перебоях со светом. Официальная информация о последствиях уточняется.
Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко призвал граждан не пренебрегать безопасностью.
"Днепр и область под атакой. Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и близких", – написал он в своем Telegram-канале.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и зафиксировали движущиеся в направлении Днепра скоростные воздушные цели.
Официальные службы призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения тревоги.
Напомним, что в Фастове после массированного обстрела меняют маршруты пассажирских поездов .