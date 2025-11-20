Днепр под атакой БпЛА: россияне целятся в ТЭС

Дроны атакуют ТЭС в Днепре

Российские оккупационные войска вечером четверга, 20 ноября, приступили к очередной массированной атаке ударными беспилотниками на Днепр. Атака длится уже более двух часов, в городе слышны взрывы. Мониторинговые каналы сообщают, что главной целью россиян является одна из тепловых электростанций (ТЭС), расположенная в Днепре. Последствия ударов выясняются.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Гайваненко подтвердил, что регион находится под вражеским ударом беспилотников и призвал граждан не покидать укрытий.

«Днепропетровщина под атакой беспилотников. Громко. Последствия выясняем. Находитесь в безопасном месте», – написал Владислав Гайваненко.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, Днепр находится под атакой БПЛА уже более двух часов . Атака носит сфокусированный характер, поскольку дроны пытаются атаковать именно тепловую электростанцию.

Взрывы подтверждают местные паблики и мониторинговые каналы. Информация о последствиях и возможных разрушениях от ночной атаки уточняется.

Напомним, новая атака на энергетическую инфраструктуру Днепра происходит на фоне заявлений экспертов о значительном повреждении украинских ТЭС , которые уже не могут производить необходимые объемы электроэнергии. Успешное попадание вражеских дронов в жизненно важные объекты лишь усугубит нагрузку на энергосистему страны и может привести к более жестким графикам отключений.