Днепр приходит в себя от блекаута: Филатов сообщил о ситуации в городе

Последствия удара по Днепру 7 января / Иллюстративное фото

Днепр одолевает последствия вражеских ударов по энергосистеме. По состоянию на 20:00 совместными усилиями энергетиков и коммунальщиков удалось стабилизировать критические направления .

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Вода, тепло и свет

По словам мэра, ситуация с водой уже нормализовалась, свет тоже начинает появляться в домах. Это позволяет начать возобновление теплоснабжения, но процесс будет непростым.

«Тепловики будут работать над этим всю ночь. Фактически это будет новый запуск систем – как делается при входе в отопительный сезон», – пояснил Филатов.

Изменения в движении транспорта

Из-за нестабильного питания на тяговых подстанциях городские власти решили не выпускать на линии трамваи и троллейбусы.

«Электротранспорт завтра снова максимально заменят автобусы. Пока тяговым подстанциям не вернется стабильное питание», – предупредил городской голова.

«В беде никого не оставим»

Борис Филатов также поблагодарил днепрян за стойкость и человечность. Он рассказал об атмосфере в «Пунктах несокрушимости», где люди поддерживают друг друга: от играющих детей, пока родители заряжают гаджеты, до пожилых женщин, которые делятся едой.

«Застенчивые дамы почтенного возраста… приносят туда свежий хлеб и печенье, потому что «вдруг это тоже кому-то понадобится». Это ощущение единства, которое дает силы», — подчеркнул мэр.

Напомним, критическая инфраструктура Днепропетровской области, кроме города Павлограда, обеспечена электроэнергией после вчерашнего удара по энергетике, который привел к масштабному блекауту . В Павлограде возобновить электроснабжение мешают российские обстрелы, из-за которых постоянно объявляют воздушные тревоги.