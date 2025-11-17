Днепр "светится" от ударов дронов: что происходит в городе

Пожары и перебои со светом в Днепре после прилетов БПЛА

Реклама

В Днепре и районе из-за атаки российских дронов поздно вечером 17 ноября возникли проблемы с электроснабжением — в некоторых районах сильно колеблется напряжение, жителям советуют временно выключить бытовые приборы.

Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко призвал не пренебрегать правилами безопасности.

«Днепр под массированной атакой вражеских „Шахедов“. Прошу находиться в безопасных местах для отбоя тревоги», — написал он.

Реклама

Дата публикации 23:37, 17.11.25 Количество просмотров 15 В Днепре - проблемы с электроснабжением из-за атаки вражеских дронов

В результате ударов БпЛА в городе и окрестностях возникли пожары. По данным очевидцев, раздалось до 20 взрывов, больше всего в Индустриальном районе.

«Из-за атаки беспилотниками возникли пожары в Днепре и районе. Детали выясняем. Пока не пренебрегайте правилами безопасности. Угроза сохраняется», — написал глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ранее враг атаковал регионы Украины. В частности, в Харькове и Сумах раздавались взрывы. Первые звуки взрывов местные жители услышали после часа ночи.