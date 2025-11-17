- Дата публикации
Днепр "светится" от ударов дронов: что происходит в городе
Днепр поздно вечером 17 длинопада — под обстрелом БпЛА. В городе пожары и перебои со светом.
В Днепре и районе из-за атаки российских дронов поздно вечером 17 ноября возникли проблемы с электроснабжением — в некоторых районах сильно колеблется напряжение, жителям советуют временно выключить бытовые приборы.
Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко призвал не пренебрегать правилами безопасности.
«Днепр под массированной атакой вражеских „Шахедов“. Прошу находиться в безопасных местах для отбоя тревоги», — написал он.
В результате ударов БпЛА в городе и окрестностях возникли пожары. По данным очевидцев, раздалось до 20 взрывов, больше всего в Индустриальном районе.
«Из-за атаки беспилотниками возникли пожары в Днепре и районе. Детали выясняем. Пока не пренебрегайте правилами безопасности. Угроза сохраняется», — написал глава Днепропетровской ОВА.
Напомним, ранее враг атаковал регионы Украины. В частности, в Харькове и Сумах раздавались взрывы. Первые звуки взрывов местные жители услышали после часа ночи.