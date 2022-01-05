Днепр "утопает" в мусоре: люди жалуются на вонь и грязь во дворах (фото)

Коммунальщики такой мусорный коллапс объясняют снегопадом.
В Днепре местные жители жалуются на мусорный коллапс. Люди говорят, что еще с 31 декабря на жилых массивах переполнены баки, а во дворах – грязь и вонь.
Соответствующие фото днепряне выкладывают в Сети, пишет "Дніпро обласний".
"В большинстве жилых массивов мусорные баки опустели 3-4 января, однако кучи хлама, которые не влезли в бак, так и остались вокруг. Но в некоторых районах мусоровозы ждут еще с 31 декабря", — говорится в сообщении.
Так, особо не повезло жителям Чечеловского района, жилых массивов Тополь и Ломовский.
Коммунальщики такой мусорный коллапс объясняют снегопадом, которого город не видел уже много лет. Он повлиял на работу коммунальных служб.
Напомним, что в Киеве после празднования Нового года у главной елки на Софийской площади люди бросили горы мусора. Бумажные стаканчики разбросали на земле и парапетах.
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