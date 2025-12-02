Днепр в трауре после ракетного удара: растет количество пострадавших

Скорые в Днепре не успевали забирать раненых

Сегодня, 2 декабря 2025 года, город Днепр объявил траур о мирных жителях, чья жизнь оборвала ракетный удар российских войск накануне. В результате атаки погибли четыре человека.

«Светлая память погибшими. И соболезнования всем, кто потерял самых родных», — говорится в сообщении Днепропетровской ОГА.

Увеличение количества пострадавших

По последним данным, количество пострадавших в результате ракетного удара возросло. К врачам за помощью обратились еще два человека. Общее количество пострадавших в настоящее время составляет 45 человек.

Ночные и вечерние атаки на громады

В течение вечера и ночи агрессор не прекращал обстрелы других районов Днепропетровщины:

Самаровский район: враг атаковал Лычковскую громаду беспилотниками. Это привело к пожару и повреждению инфраструктуры.

Синельниковский район: противник применил управляемые авиационные бомбы (КАБ) по Межевской громаде . В результате пострадали два пожилых человека : 77-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Никопольский район: продолжались артиллерийские удары по Покровской громаде.

Сбитые беспилотники

По информации Воздушного командования (ПВК), защитники неба сбили над территорией Днепропетровской области семь вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

