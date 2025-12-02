- Дата публикации
Днепр в трауре после ракетного удара: растет количество пострадавших
Атаковав город, россияне убили четырех жителей, за помощью к врачам, по последним данным, обратились еще двое пострадавших. В общей сложности их — 45.
Сегодня, 2 декабря 2025 года, город Днепр объявил траур о мирных жителях, чья жизнь оборвала ракетный удар российских войск накануне. В результате атаки погибли четыре человека.
«Светлая память погибшими. И соболезнования всем, кто потерял самых родных», — говорится в сообщении Днепропетровской ОГА.
Увеличение количества пострадавших
По последним данным, количество пострадавших в результате ракетного удара возросло. К врачам за помощью обратились еще два человека. Общее количество пострадавших в настоящее время составляет 45 человек.
Ночные и вечерние атаки на громады
В течение вечера и ночи агрессор не прекращал обстрелы других районов Днепропетровщины:
Самаровский район: враг атаковал Лычковскую громаду беспилотниками. Это привело к пожару и повреждению инфраструктуры.
Синельниковский район: противник применил управляемые авиационные бомбы (КАБ) по Межевской громаде. В результате пострадали два пожилых человека: 77-летний мужчина и 79-летняя женщина.
Никопольский район: продолжались артиллерийские удары по Покровской громаде.
Сбитые беспилотники
По информации Воздушного командования (ПВК), защитники неба сбили над территорией Днепропетровской области семь вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
