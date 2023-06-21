Днепр возвращается в свое русло: Клименко сообщил подробности ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

Одной из неотложных потребностей в зоне ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС остается вода. Как питьевая, так и техническая.

Об этом сообщили в штабе по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами.

Ситуация с водой в южных регионах страны

В частности, министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что воду в подтопленные районы сейчас подвозят.

16-й день ликвидации последствий техногенной катастрофы в южных регионах страны. Фото: Штаб ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС российскими террористами

"Но мы делаем все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки провести комплекс геодезически разведывательных работ, чтобы запустить скважины. Параллельно у нас работают 10 станций фильтрации для очистки питьевой воды".

Также он заявил о наличии запасов воды как минимум в месяц, чтобы обеспечить ею всех людей.

Относительно подтопления в штабе сообщили: вода отступила от берегов на 1300-1600 метров.

16-й день ликвидации последствий техногенной катастрофы в южных регионах страны. Фото: Штаб ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС российскими террористами

"Днепр практически возвращается в свое русло, в котором оно было 70 лет назад. Мы сейчас производим все необходимые расчеты, которые позволят спрогнозировать и потребности воды населению, и способности водного бассейна реки Днепр", — заявили в штабе.

Напомним, Херсонская область до сих пор приходит в себя после теракта на Каховской ГЭС. Вода все еще спадает, спасатели очищают улицы Херсона и помогают жителям близлежащих деревень с питьевой водой.

Между тем, главе Кремля Путину Международный уголовный суд (МКС) в Гааге может выдвинуть новые обвинения, когда будет завершено расследование катастрофы на Каховской ГЭС.

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