Днепр впервые в истории по программе Зеленского «Большая стройка» получил объездную дорогу

В Днепре на строительстве так называемого Южного обхода завершилось сообщение запорожской трассы Н-08 с Южным мостом. Таким образом, по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» завершилось строительство первой в истории Днепра объездной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«В целом в регионе строят три магистрали. Трасса в направлении Киева, Южный и Северный обходы Днепра. На финише – работы на новой дороге, соединяющей трассу Н-08 с Южным мостом. Благодаря этой артерии транзитный крупногабаритный транспорт больше не будет портить улицы города и не создавать пробок», — рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В настоящее время дорожники уже устанавливают ограждение, освещение, дорожные знаки и наносят разметку.

Южный обход общей протяженностью 7 км имеет четыре полосы движения. В его состав входит также новая двухуровневая развязка на перекрестке с Аэропортовской улицей, ведущей в аэропорт. Для проезда сельхозтехники на дороге оборудован отдельный путепровод.

Напомним, всего с начала реализации программы Владимира Зеленского «Большая стройка» в Украине было восстановлено и построено уже 13 000 км дорог государственного значения.