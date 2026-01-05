- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 846
- Время на прочтение
- 1 мин
Днепр залило маслом после удара дронов: глава города предупредил о перекрытии дорог
В Днепре на дороги вылилось 300 тонн масла в результате вражеской атаки.
В результате атаки вражеских дронов на Днепр на дорожное покрытие города вылилось около 300 тонн масла. Это привело к полной остановке движения на Набережной.
Об этом сообщил глава города Борис Филатов.
По словам городского головы, коммунальные службы города сразу приступили к работе по ликвидации последствий, используя песок и специальные смеси для очистки. Однако проезд по Набережной будет невозможен примерно 2-3 суток.
«Следите за официальными ресурсами горсовета. Мы будем информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог», — отметил глава города.
Также добавил, что российские захватчики ударили по заводу, принадлежащему американской компании «Бунге» из Сент-Луис, Миссури.
Напомним, также российские войска днем 5 января нанесли удары по Харькову. Под атакой оказалась энергетическая инфраструктура.
Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева во время обстрела медицинского учреждения погиб один человек, еще несколько пострадавших были эвакуированы патрульными и спасателями.