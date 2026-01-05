ТСН в социальных сетях

Украина
846
1 мин

Днепр залило маслом после удара дронов: глава города предупредил о перекрытии дорог

В Днепре на дороги вылилось 300 тонн масла в результате вражеской атаки.

Руслана Сивак
Коммунальщики (иллюстративное фото)

Коммунальщики (иллюстративное фото) / © УНИАН

В результате атаки вражеских дронов на Днепр на дорожное покрытие города вылилось около 300 тонн масла. Это привело к полной остановке движения на Набережной.

Об этом сообщил глава города Борис Филатов.

По словам городского головы, коммунальные службы города сразу приступили к работе по ликвидации последствий, используя песок и специальные смеси для очистки. Однако проезд по Набережной будет невозможен примерно 2-3 суток.

«Следите за официальными ресурсами горсовета. Мы будем информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог», — отметил глава города.

Также добавил, что российские захватчики ударили по заводу, принадлежащему американской компании «Бунге» из Сент-Луис, Миссури.

Напомним, также российские войска днем 5 января нанесли удары по Харькову. Под атакой оказалась энергетическая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева во время обстрела медицинского учреждения погиб один человек, еще несколько пострадавших были эвакуированы патрульными и спасателями.

846
