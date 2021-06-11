Днепр засыпало градом размером с перепелиное яйцо и залило дождем (видео)

Град выпал в нескольких районах Днепра.

В Днепре снова разбушевалась непогода. После больших дождей город снова залило и на этот раз засыпало градом.

Видео последствий стихии выложили в телеграмм-канале "Днепр областной".

"Град с перепелиное яйцо: актуально об осадках в Днепре. Час назад очередной ливень принес с собой град для жителей нескольких районов Днепра. Метеорологи прогнозируют, что грозовые дожди пройдут в области еще как минимум неделю", — отметили авторы сообщения.

Непогода ударила по Днепру в полдень. Жара сразу изменилась холодом и с неба посыпались льдинки.

В спальных районах Днепра кое-где образовались как бы снежные сугробы. Град был мелкий, но засыпало щедро. О пострадавших в результате внезапной непогоды пока информации нет. Грозу сопровождали канонады грома и молнии. Мощный ливень залил улицы. Там где уровень стремительно поднялся, пришлось останавливаться транспорту.

Спасатели и коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы откачивать воду. Но как только уровень затоплений удалось снизить, — новый удар стихии. Обнадеживающих прогнозов пока нет. Всю следующую неделю синоптики обещают грозы.

Днепр после дождя засыпало градом

Напомним, что Мелитополь накрыл ливень. Из-за этого улицы города затопило водой и произошли оползни земли.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку