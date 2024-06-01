ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет: Федоров сообщил детали

Специалисты уже приступили к работе по возобновлению движения транспорта через ДнепроГЭС в Запорожье, отметил Иван Федоров.

После российского обстрела в ночь на 1 июня Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии, изучается возможность открытия безопасного движения транспорта.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Пока в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идет даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Для объезда используются два моста, где налажена логистика в обе стороны. На выходных пока будем так", – рассказал он.

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Федоров отметил, что городские власти будут консультироваться со специалистами, "чтобы, если открывать движение ДнепроГЭС, то оно должно быть безопасным для того транспорта, для которого он будет открыт".

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем дать жителям четкий ответ по логистике через ДнепроГЭС в Запорожье", – добавил глава ОВА.

Иван Федоров сообщил также, что пятница была рекордным днем, когда враг более 500 раз атаковал населенные пункты Запорожской области, в основном пограничные.

Напомним, в ночь на 1 июня оккупационные войска России атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". В результате ударов возникли критические повреждения оборудования. Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

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