Днепропетровщина направит треть средств бюджета-2022 на «Большое строительство»

Днепропетровская область одной из первых приняла бюджет на 2022 год. Из 11,2 млрд гривен треть средств областные власти направят на продолжение развития инфраструктуры в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

Подробности сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«Днепропетровщина одной из первых областей в стране приняла бюджет. Его приняли в срок. А значит, сможем непрерывно продолжать развитие региона. Несмотря на вызовы пандемии, 2022 год будет годом развития. Акцент – на обновлении инфраструктуры», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

На инфраструктурные проекты область будет направлять как собственные региональные средства, так и госсубвенцию. Общий объем расходов на инфраструктуру оценивается в размере 3,7 млрд грн, из которых на ремонт и строительство дорог будет израсходовано 1,3 млрд грн.

Кроме этого, продолжится восстановление и строительство объектов социальной инфраструктуры, большинство из которых входят в программу «Большое строительство».

В новом бюджете появились новые статьи. В частности, впервые предусмотрены трансферты на приобретение столового оборудования и улучшение пожарной безопасности в школах.

Напомним, недавно сообщалось, что в ближайшие два года в Днепропетровской области по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» планируется построить и обновить 557 км дорог.