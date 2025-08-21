ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1302
Время на прочтение
1 мин

Днепропетровщина пережила ужасную ночь: какая ситуация сейчас

В Днепропетровской области ночью работала ПВО — сбили ракеты и ударные беспилотники. Есть разрушение.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В Днепропетровской области ночью было неспокойно — работали силы ПВО. Россияне атаковали регион.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«В области сбили 18 беспилотников и 2 ракеты», — уточнил он.

Ситуация в громадах:

  • В Юрьевской громаде Павлоградского района в результате атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Пострадал 48-летний мужчина. Повреждена инфраструктура.

  • Беспилотники агрессор направил и на Никопольщину. Кроме того, били с артиллерии. Постражади Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.

  • Повреждены 5 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, газопровод, линии электропередач.

Последствия атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

  • БпЛА противника попал по Синельниковскому району — Межевской и Покровской громадах. Возникли пожары. Повреждены два предприятия и газопровод.

  • В Царичанской громаде Днепровского района в результате атаки БпЛА поврежден частный дом, задел линию электропередач.

Напомним, сегодня ночью, 21 августа, россияне снова совершили комбинированную атаку по Украине «Шахедами» и ракетами. Взрывы раздавались в Луцке, Львове, на Закарпатье, Киеве, Запорожье.

