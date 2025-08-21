- Дата публикации
Категория
Украина
Днепропетровщина пережила ужасную ночь: какая ситуация сейчас
В Днепропетровской области ночью работала ПВО — сбили ракеты и ударные беспилотники. Есть разрушение.
В Днепропетровской области ночью было неспокойно — работали силы ПВО. Россияне атаковали регион.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«В области сбили 18 беспилотников и 2 ракеты», — уточнил он.
Ситуация в громадах:
В Юрьевской громаде Павлоградского района в результате атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Пострадал 48-летний мужчина. Повреждена инфраструктура.
Беспилотники агрессор направил и на Никопольщину. Кроме того, били с артиллерии. Постражади Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.
Повреждены 5 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, газопровод, линии электропередач.
БпЛА противника попал по Синельниковскому району — Межевской и Покровской громадах. Возникли пожары. Повреждены два предприятия и газопровод.
В Царичанской громаде Днепровского района в результате атаки БпЛА поврежден частный дом, задел линию электропередач.
Напомним, сегодня ночью, 21 августа, россияне снова совершили комбинированную атаку по Украине «Шахедами» и ракетами. Взрывы раздавались в Луцке, Львове, на Закарпатье, Киеве, Запорожье.