Днепропетровщина под массированной атакой РФ: в городах снова раздаются взрывы

Ракета / © ТСН.ua

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В Днепропетровской области ночью 22 сентября продолжается массированная российская ракетная атака . Взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, после чего сообщалось о повторных взрывах.

Около 01:58 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из района Воронежа. Впоследствии военные зафиксировали скоростные цели в направлении Днепропетровской области.

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По предварительным данным мониторинговых каналов, по четыре баллистических ракеты могли атаковать Днепр и Кривой Рог, по меньшей мере три — Павлоград. Это количество пока предварительное.

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Ракетную атаку на Кривой Рог подтвердил председатель Совета обороны Александр Вилкул. Он предупреждал, что возможны новые пуски.

По состоянию на момент подготовки материала в регионе снова сообщали о взрывах. Угроза не миновала.

Информация о возможных попаданиях, разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, у Зеленского считают, что предстоящая зима в Украине будет тяжелой из-за вероятных атак России по объектам критической инфраструктуры.

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