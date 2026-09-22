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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Днепропетровщина под массированной атакой РФ: в городах снова раздаются взрывы

В ночь на 22 сентября российские войска атаковали баллистикой Днепр, Кривой Рог и Павлоград, а после первой серии ударов в регионе продолжили раздаваться повторные взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Днепропетровской области ночью 22 сентября продолжается массированная российская ракетная атака . Взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, после чего сообщалось о повторных взрывах.

Около 01:58 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из района Воронежа. Впоследствии военные зафиксировали скоростные цели в направлении Днепропетровской области.

По предварительным данным мониторинговых каналов, по четыре баллистических ракеты могли атаковать Днепр и Кривой Рог, по меньшей мере три — Павлоград. Это количество пока предварительное.

Ракетную атаку на Кривой Рог подтвердил председатель Совета обороны Александр Вилкул. Он предупреждал, что возможны новые пуски.

По состоянию на момент подготовки материала в регионе снова сообщали о взрывах. Угроза не миновала.

Информация о возможных попаданиях, разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, у Зеленского считают, что предстоящая зима в Украине будет тяжелой из-за вероятных атак России по объектам критической инфраструктуры.

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