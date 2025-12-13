ТСН в социальных сетях

Украина
97
1 мин

Днепропетровщина: появились фото после удара РФ

Ночью Днепропетровщина пережила атаку россиян — есть пострадавшие.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

В Днепропетровской области два человека получили ранения в результате атак россиян этой ночью.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Какая ситуация по состоянию на утро, 13 декабря:

В Днепре российский БпЛА попал в неэксплуатируемое одноэтажное здание. Возник пожар, уничтожен один автомобиль, еще один — поврежден.

Последствия атаки

Последствия атаки

В Никополе в результате попадания дрона загорелся микроавтобус. Пострадал мужчина, 1982 г.р. Чрезвычайники оказали ему первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Также пострадал мужчина, 1958 г.р., его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Спасатели на месте удара

Спасатели на месте удара

Спасатели тушили пожары

Спасатели тушили пожары

Напомним, в Херсонской ОВА сообщили об обесточивании Херсона. В то же время власти отмечают, что за 12 декабря ранены 7 жителей области. Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области. В частности, повредили многоэтажку и 14 частных домов.

Одесса также оказалась под массированной комбинированной атакой россиян, местные жители сообщают об отсутствии света в большей части города.

Также враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

97
