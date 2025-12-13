- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Днепропетровщина: появились фото после удара РФ
Ночью Днепропетровщина пережила атаку россиян — есть пострадавшие.
В Днепропетровской области два человека получили ранения в результате атак россиян этой ночью.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Какая ситуация по состоянию на утро, 13 декабря:
В Днепре российский БпЛА попал в неэксплуатируемое одноэтажное здание. Возник пожар, уничтожен один автомобиль, еще один — поврежден.
В Никополе в результате попадания дрона загорелся микроавтобус. Пострадал мужчина, 1982 г.р. Чрезвычайники оказали ему первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу.
Также пострадал мужчина, 1958 г.р., его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, в Херсонской ОВА сообщили об обесточивании Херсона. В то же время власти отмечают, что за 12 декабря ранены 7 жителей области. Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области. В частности, повредили многоэтажку и 14 частных домов.
Одесса также оказалась под массированной комбинированной атакой россиян, местные жители сообщают об отсутствии света в большей части города.
Также враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.