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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Днепропетровщина снова без света — РФ повторно ударила по энергетике

Под вражеский удар попал объект, который энергетики восстанавливали двое суток.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Энергетики

Энергетики / © Associated Press

Ночью россияне снова атаковали серьезно поврежденное энергетическое оборудование. В частности, два объекта ДТЭК Днепровские электросети.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Один из них — тот, где энергетики почти двое суток работали над восстановлением. Без света по-прежнему остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов», — говорится в сообщении.

Энергетики всей области продолжают работать на поврежденных объектах, насколько разрешена ситуация безопасности.

Напомним, что после ночной атаки России на Днепр 30 октября в городе возник масштабный блэкаут. Энергетики работали до самого утра, но нагрузка на систему очень большая. Основные системы жизнеобеспечения города перешли к работе от генераторов.

Насосные станции водоснабжения эти водоотводы перевели на резервное питание от генераторов.

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