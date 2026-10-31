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- Украина
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Днепропетровщина снова без света — РФ повторно ударила по энергетике
Под вражеский удар попал объект, который энергетики восстанавливали двое суток.
Ночью россияне снова атаковали серьезно поврежденное энергетическое оборудование. В частности, два объекта ДТЭК Днепровские электросети.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«Один из них — тот, где энергетики почти двое суток работали над восстановлением. Без света по-прежнему остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов», — говорится в сообщении.
Энергетики всей области продолжают работать на поврежденных объектах, насколько разрешена ситуация безопасности.
Напомним, что после ночной атаки России на Днепр 30 октября в городе возник масштабный блэкаут. Энергетики работали до самого утра, но нагрузка на систему очень большая. Основные системы жизнеобеспечения города перешли к работе от генераторов.
Насосные станции водоснабжения эти водоотводы перевели на резервное питание от генераторов.