Днепропетровщина в огне: россияне ударили ракетами и дронами

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетами и ударными беспилотниками.

О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его данным, жертв и пострадавших нет.

Ситуация по состоянию на 30 августа следующая:

В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. Там возникли пожары. Кроме того, в областном центре занялись частное здание, хозяйственное сооружение. Разбита летняя кухня.

Никопольщина страдала от ударов с РСЗО «Град» и FPV-дронами. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах. Повреждены предприятие и АЗС.

Беспилотником враг попал и по Межевской громаде Синельниковского района. Последствия уточняются.

Напомним, в результате массированной атаки по Запорожью российские войска нанесли по меньшей мере 12 ударов по городу, в результате чего разрушены частные дома и повреждены многоэтажки и объекты промышленной инфраструктуры. Сейчас известно об одном погибшем человеке и 22 раненых.