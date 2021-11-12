Днепропетровская область снова в антилидерах по коронавирусу: статистика за 12 ноября

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Днепре.
Днепропетровскую область продолжает лихорадить от коронавируса. По состоянию на 12 ноября в регионе 1867 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Днепре – 907, в Кривом Роге – 158, в Павлограде – 142, в Каменском – 108.
За сутки коронавирусную инфекцию побороли 1459 человек, 68 пациентов скончались.
Отметим, что в Украине за день выявили 24 058 случаев инфицирования. В больницы госпитализировали 4318 украинцев, летальных случаев – 750.
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