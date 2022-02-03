"Днепровский стрелок" Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний: фото заявления

"Днепровский стрелок" Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний: фото заявления

Адвокат задержанного солдата-срочника сообщил, что его клиент является пострадавшим.

Нацгвардиец Артемий Рябчук, убивший пять человек на территории завода "Южмаш" в Днепре, отказался от своих показаний.

Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев", опубликовав фотокопию соответствующего заявления.

В сообщении говорится, что это заявление Артемий Рябчук признает единственными своими защитниками частных адвокатов, средства на которых ему собрала общественность. Все следующие следственные действия он соглашается проводить только в их присутствии. Также в этом заявлении подозреваемый отказывается от всех своих показаний, которые он давал раньше.

Кроме этого, адвокат задержанного солдата-срочника сообщил, что его клиент является пострадавшим.

Напомним, ранее подозреваемый в убийстве пяти человек 20-летний Артемий Рябчук в суде признал вину и раскаялся. Он отметил, что ему жаль тех людей, которым он причинил боль.

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