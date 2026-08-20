Днестр критически обмелел: Укргидроэнерго заявило о дефиците воды

Днестр Фото иллюстративный

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Естественный приток воды к Днестровскому водохранилищу в августе составляет лишь около 20% от нормы.

Об этом заявили в Укргидроэнерго.

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Там отметили, что в условиях критического маловодия приоритетом становится обеспечение населения водой.

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Август углубил маловодие на Днестре. По состоянию на 20 августа уровень Днестровского водохранилища опустился до самой низкой отметки для этой даты за весь период наблюдений, сообщили в Укргидроэнерго.

По оперативной оценке Украинского гидрометеорологического центра от 17 августа, общий приток в Днестровское водохранилище составляет около 20% от нормы. Нормальный показатель для августа — 256 кубометров воды в секунду.

На Днестре продолжает сокращаться сток воды

Показательна ситуация на гидрологическом посту в Залещиках. Если 1 августа расход воды здесь составил 43 кубометра в секунду, то 20 августа он снизился до 32 кубометров в секунду. Средний показатель с начала месяца составляет 37 кубометров в секунду.

Одновременно сокращается запас воды в Днестровском водохранилище. С начала августа его уровень снизился на 76 сантиметров и на 20 августа составил 112,34 метра по Балтийской системе высот.

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По данным Укргидроэнерго, для этой календарной даты это самый низкий уровень за всю историю наблюдений.

«Фактически управляем дефицитом воды»

В Укргидроэнерго подчеркнули, что в условиях длительного сокращения естественного притока главной задачей становится сохранение имеющегося водного ресурса и его взвешенное распределение.

Вода Днестра необходима не только для производства электроэнергии. От уровня и расхода воды зависят питьевое и хозяйственное водоснабжение населенных пунктов, работа водозаборов, потребности общин и предприятий, а также состояние реки ниже по течению.

Мы вошли в период, когда фактически управляем дефицитом воды. И здесь приоритет очевиден — люди и водоснабжение. Энергетика важна для страны, особенно в условиях войны, но вода Днестра сегодня нужна не только для производства электроэнергии», — отметил генеральный директор Укргидроэнерго Богдан Сухецкий.

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По его словам, задача компании — обеспечить работу водозаборов, потребности общин и необходимый режим реки ниже по течению, максимально сохраняя имеющийся ресурс.

Днестровское водохранилище стало стратегическим запасом воды

В нынешних условиях водохранилище фактически выполняет роль стратегического запаса, позволяющего смягчать последствия резкого сокращения природного стока.

Когда в водохранилище поступает лишь около пятой части обычного для августа объема воды, возможности для маневра существенно сужаются.

Поэтому режим работы Днестровского комплексного гидроузла формируют с учетом ситуации по всему бассейну реки. Генерация электроэнергии в этих условиях подчиняется установленному режиму использования водного ресурса.

Особое внимание уделяется ситуации ниже по течению, ведь стабильность уровней и расходов воды оказывает непосредственное влияние на работу водозаборов и водоснабжения населенных пунктов.

В Укргидроэнерго отметили, что дальнейшие решения будут зависеть прежде всего от фактического притока воды в Днестровское водохранилище. В настоящее время компания работает в соответствии с установленными режимами и постоянно отслеживает гидрологическую ситуацию.

Напомним, ранее речь шла о рекордное обмеление Дуная. Специалисты отмечали, что существует угроза важному маршруту экспорта украинского зерна.

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