Дневники войны: щемящая история владелицы кофейни с котиками из Харькова

Ее называют кошачьей мамой с тех пор, когда она открыла кофейню с котиками, а свое звание она подтвердила, когда не покинула своих любимцев и осталась в Харькове под обстрелами.

Четыре года назад Анастасия Пецко вместе с мужем открыли в Харькове это уникальное заведение с хвостатыми. А уже 24 февраля эта большая кошачья семья заставила своих владельцев принять тяжелое решение.

"У нас нет детей пока, и они для нас как дети, как бросить ребенка?", — рассказывает владелица котиков.

Уже через несколько часов после первых взрывов Настя с мужем и сотрудниками были в кафе. Цокольное помещение на 80 квадратных метров вместило 23 человека, 18 кошек, 2 крысы и собаку.

"Они меня облепили со всех сторон и так я с ними здесь сидела", – вспоминает Анастасия это непростое время.

Кошки лучше всего среди других животных чувствуют опасность. Настя шутит, что у них были свои извещатели воздушной тревоги, работавшие раньше сирены. К первому марта большинство коллег уже выехало из кафе. В городе становилось все опаснее. В тот день на весь город раздался громкий взрыв. Российские войска попали снарядом в областную администрацию. Настя уже продумывала план спасения на экстренный случай. Не для себя, а для кошек.

"В какой-то момент я представила, что мне придется открыть дверь и выпустить их", — вспоминает владелица кафе. Выпустить кошек, чтобы те спаслись, если обстрелы приблизятся к их кафе. К счастью, этот план не пришлось воплощать. И уже через несколько недель Настя вместе с мужем впервые проехались по городу на авто.

Анастасия с мужем в их кафе

"Было такое удивительное впечатление, что весь город замер", — вспоминает Анастасия. "Этот город удивительных людей, я не знаю, как это передать словами, потому что у нас уже положили асфальт, высадили фиалки", — рассказывает она.

15 апреля Настя с мужем решили возобновить работу кафе в котором уже ждут пополнения. "Мы хотим взять кошку, которую назовем Паляницей", — рассказала о своем желании владелица кафе.

В эфире "Сніданка с 1+1" Анастасия Пецко рассказала о том, насколько сложно ей было оставаться в Харькове во время обстрелов в первые тяжелые месяцы войны.

"Наверное, мозг так работает, что я вообще фактически не помню первых дней. Это все происходило на фоне новостей, мы консолидировались, чтобы понять какие у нас есть запасы корма, пищи, и они так пролетели, что я фактически первые недели вообще не помню. Нам посчастливилось сделать запасы корма, найти и выкупить его в одной из ветклиник. Затем нам еще раз повезло и одна из ветклиник из Днепра забрала наш корм, а потом заработала Новая почта и мы все начали получать без задержек", — рассказывает Анастасия.

Во время интервью "Сніданку" владелица котиков рассказала, что окружающие коты тоже приходят к ним в определенные часы питаться и они всех подкармливают.

Во время войны количество животных в их кафе увеличилось и потому, что в кафе работает большой коллектив, и у многих дома есть любимцы. Когда начались обстрелы, каждый из них приехал в убежище со своим котом. И сейчас среди 17 кошек в кафе живет один кот, зовут его Лаваш, это котик одного из работников.

Несмотря на то, что многие люди возвращаются в родной город, Анастасия говорит, что опасность все еще существует. "Однако, несмотря на опасность, как я это чувствую по себе, мы стали больше выходить на улицу, мы стали хотеть гулять, время идет и ты понимаешь, что всегда сидеть в подвалах – это не вариант. Мы не первые открылись, мы стали видеть, что другие кафе маленькие понемногу начали работать. И у нас было понимание, что в случае чего-то у нас есть цокольные помещения, мы можем спуститься туда и быть в безопасности и сохранить наших гостей", — говорит Анастасия.

После победы Украины Анастасия планирует перевезти кафе в новое помещение, а договор на это был подписан еще 22 февраля. Сейчас владелица и ее муж планируют там сделать ремонт. "Надеемся, что победу мы будем праздновать уже в новом расширенном помещении и, конечно, с кошкой Паляницей", — говорит Анастасия.

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