"Дни Вышеградского Кино" пройдут в Киеве и Черновцах

"Дни Вышеградского Кино" пройдут в Киеве и Черновцах

С 11 по 17 ноября 2021 года в кинотеатре "Жовтень" уже в третий раз состоится фестиваль "Дни Вышеградского Кино".

В этом году география проведения этого культурного события расширилась. Впервые фестиваль также пройдет и в Черновцах с 18 по 21 ноября 2021 года. Показ состоится в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука.

"Дни Вышеградского Кино" — это показы современных фильмов из Вышеградской Группы — группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.

Программа фестиваля в Киеве, кинотеатр "Жовтень":

11 ноября 19:00 "Шесть преобразований Яна Пищика" Анджей Мунк

12 ноября 19:00 "Доклад об Аушвице" Петер Бебьяк

13 ноября 15:40 "Мужчина с заячьими ушами" Милош Шулик

13 ноября 18:00 "Не оставляй следов" Ян Матушински

14 ноября 17:00 "Стая" Томаш Поленский

14 ноября 19:00 "POST MORTEM" Петер Бергендь

15 ноября 19:00 "Любители" Ивона Шекежинская

16 листопада 19:10 "Подготовка к совместной жизни на неопределенный период времени" Лили Горват

17 ноября 19:00 "Влюбленная Эмма" Ян Прушиновский

Программа фестиваля в Черновцах, Культурно-художественный центр имени Ивана Миколайчука:

18 ноября 18:00 "Шесть преобразований Яна Пищика" Анджей Мунк

18 ноября 20:00 "Любители" Ивона Шекежинская

19 ноября 20:30 "Post Mortem" Петер Бергендь

19 ноября 18:00 "Влюбленная Эмма" Ян Прушиновский

20 ноября 15:30 "Мужчина с заячьими ушами" Мартин Шулик

20 ноября 20:00 "Не оставляй следов" Ян Матушинский

20 ноября 18:00 "Стая" Томаш Поленский

21 ноября 18:00 "Доклад об Аушвице" Петер Бебьяк

21 ноября 20:00 "Подготовка к совместной жизни на неопределенный период времени" Лили Горватя

Проект финансируется Международным Вышеградским Фондом, а также софинансируется правительствами Чехии, Венгрии, Польши и Словакии через Вышеградские гранты Международного Вышеградского фонда/International Visegrad Fund.

Миссия фонда состоит в продвижении идей по устойчивому региональному сотрудничеству в Центральной Европе. Для достижения такой цели "Международный кинофестиваль "Молодость" организует Дни Вышеградского Кино в Киеве, демонстрируя киноленты из каждой страны Вышеградской четверки.

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