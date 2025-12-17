Дно Каховского водохранилища: россияне нашли новый маршрут к Запорожью — есть ли угроза

Как бывшего Каховского водохранилища стало зоной военных рисков Фото иллюстративное

Реклама

После разрушения Каховской ГЭС в 2023 году высохшее дно водохранилища превратилось в густые заросли, которые используются российскими войсками для попыток скрытого продвижения в направлении Запорожья. Украинские Силы обороны фиксируют подобные попытки с лета 2025 года.

Об этом идет речь в материале Радио Свобода.

Как сообщали Силы обороны Юга, в районе населенного пункта Приморское российские подразделения пытались проникнуть во фланг украинских позиций через бывшее водохранилище, где сформировались заросли и камыши высотой в несколько метров. По данным военных, эти группы были обнаружены и уничтожены.

Реклама

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин отмечал, что такая местность хорошо маскирует передвижение, хотя и просматривается с помощью беспилотников. В то же время 4 ноября ГУР сообщило об операции в «серой зоне» вблизи участка Большие Кучугуры, где были ликвидированы российские военные на расстоянии около семи километров от береговой линии.

Командир батальона 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады «Дикое поле» Олег Тягнибок объяснял, что эта территория стратегически важна для РФ, поскольку рассматривается как кратчайший маршрут к Запорожью. По его словам, после неудачных попыток продвижения через Орехов российские войска сосредоточили значительные силы на Каменском направлении и пытаются использовать заросшее дно водохранилища для незаметного маневра.

После схода воды территория бывшего Каховского водохранилища начала быстро зарастать. По словам и. о. заведующего сектором охраны природы Национального заповедника «Хортица» Михаила Муленко, средняя высота растений в настоящее время составляет 5–5,5 метра, а кое-где достигает 7 метров. Ивы и тополя активно разветвляются, формируя плотные заросли, в которых легко потерять ориентацию.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отмечает, что чащи, овраги и балки создают природное укрытие, которое усложняет визуальное наблюдение и полный контроль дронами. По его словам, в «серых зонах», на островах и в прибрежных районах регулярно проходят боевые столкновения, а обе стороны активно минируют осушенные участки.

Реклама

В то же время соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый отмечает, что дно бывшего водохранилища не является основным маршрутом продвижения российских войск. По его словам, такие попытки фиксировались вблизи Приморского и Каменского, однако значительного успеха они не имели, а более активные действия противник совершает в районе Плавней.

Эксперты считают, что потенциальные риски существуют не только для Запорожской области, но и для прибрежных территорий Херсонщины и Николаевщины, где ландшафт также претерпел существенные изменения.

Украинские военные, по их словам, постоянно производят зачистки «серых зон» и островов, чтобы минимизировать угрозы скрытого проникновения врага.