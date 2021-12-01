"ДНР", "ЛНР" — я за вас": тиктокер из Киева "поразмышляла" о войне и возмутила Сеть (видео)

"ДНР", "ЛНР" — я за вас": тиктокер из Киева "поразмышляла" о войне и возмутила Сеть (видео)

Девушка считает, что до февраля украинцы должны успеть написать завещание.

Тиктокерша из Киева записала "размышление" о войне на востоке и вызвала возмущение среди украинцев. Девушка предложила Украине отказаться от захваченных земель Донбасса и всем писать завещания, потому что в феврале ожидается нападение России.

Видео со своими суждениями она выложила в своем ТикТоке, назвав их "мнением обычного жителя Украины", сообщает "Катарсис".

"Давайте размышлять логично. За что идет война? Почему? Я говорю об этом с улыбкой не потому, что мне не плевать на войну. Но, я настолько поражена тем, что мы живем в 21 веке – и кому-то просто нужны земли и сухопутный выход к моря. Это очень важно для огромной страны? Если мы не можем противостоять и сохранить свои земли, почему мы не можем их просто отдать? "ДНР, ЛНР" — вы крутые! Я за вас руками и ногами. Но зачем Украине эти земли, где их не принимают, не хотят? Зачем? Если на нас в феврале нападут и мы все умрем, то надо писать завещание", — сказала тиктокерша.

Высказывания девушки вызвали возмущение среди украинцев:

.Аналитика, которую мы заслуживаем.

Если на тебя напал насильник, то почему ты вдруг после него идешь в полицию и в процессе сопротивляешься? Просто отдайся, ты слабее!

Ждем прощения.

Напомним, что двоюродная сестра режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова. Наталья Каплан заявила, что пережила в Украине 5 лет ада и возвращается домой.

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