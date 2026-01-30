До 1 февраля Россия не будет бить по Украине — официальное заявление Кремля

Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

До 1 февраля Россия не будет бить по Украине по просьбе Трампа — для создания благоприятных условий для переговоров.

Об этом заявил Дмитрий Песков.

Он также подтвердил, что ранее президент США Дональд Трамп обращался к Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим городам Украины.

Реклама

Отметим, что именно 1 февраля, как говорят синоптики, в Украине ожидаются сильные морозы. Удары по энергетике во время холодов усложняют ситуацию в целом.

Что известно об энергетическом перемирии

29 января российские военные блогеры начали распространять информацию о вероятном энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Спикер Путина Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Дональд Трамп заявил, что лично просил президента РФ Владимира Путина не обстреливать украинские города в течение недели во время сильных морозов. Об этом он заявил в четверг, 29 января, в Белом доме на встрече с членами своего кабинета.

По словам Трампа, Путин согласился на это.

Реклама

«Из-за холода, экстремального холода, у них то же, что и у нас. Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев, города и села в течение недели во время этих холодов. И он согласился. И должен сказать, что это было очень приятно», — сказал Трамп.

Украина переживает одну из самых жестких зим за последние годы. С начала января температура падает ниже –15°C, а российские атаки на энергетику оставили около миллиона человек без отопления.

Главной мишенью россиян является столица.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждение временного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру состоялось в ходе трехсторонних встреч между представителями США, Украины и России в Абу-Даби (ОАЭ). При этом он отметил, что прямой договоренности между Украиной и Россией нет.

Реклама