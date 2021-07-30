До 1 сентября все школы и детсады Украины должны обеспечить качественной водой: на заседании СНБО решили, каким образом

До 1 сентября все школы и детсады Украины должны обеспечить качественной водой: на заседании СНБО решили, каким образом

В ближайшее время во всех школах и детсадах должна быть централизованная канализация.

В ближайшее время все школы и детские сады на территории Украины планируют подключить к централизованной канализации, чтобы учреждения были обеспечены качественной водой.

Соответствующее решение было принято на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Донецкой области, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 30 июля.

"Отдельный был вопрос обеспечения качественной водой перед 1 сентября в детских садах больницах и школах. Общее количество у нас таких объектов в школах и детских садах 33 318 по всей стране. Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации на этом заседании мы приняли решение обеспечить таким образом, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время для того, чтобы мы сняли этот вопрос в 21 веке", — заявил Данилов.

Кроме этого, по словам секретаря СНБО, будет проведен публичный мониторинг, чтобы каждая громада понимала, "какую воду подают местные власти там, где есть централизованное снабжение". Напомним, президент Владимир Зеленский на заседании СНБО 4 июня остался недоволен обсуждением вопроса об обеспечении населения качественной водой и в частности, реконструкции Бортнической станции аэрации в Киеве. Вопрос перенесли на следующее заседание.

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