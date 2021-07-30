До 1 сентября все школы и детсады Украины должны обеспечить качественной водой: на заседании СНБО решили, каким образом

В ближайшее время во всех школах и детсадах должна быть централизованная канализация.
В ближайшее время все школы и детские сады на территории Украины планируют подключить к централизованной канализации, чтобы учреждения были обеспечены качественной водой.
Соответствующее решение было принято на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Донецкой области, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 30 июля.
"Отдельный был вопрос обеспечения качественной водой перед 1 сентября в детских садах больницах и школах. Общее количество у нас таких объектов в школах и детских садах 33 318 по всей стране. Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации на этом заседании мы приняли решение обеспечить таким образом, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время для того, чтобы мы сняли этот вопрос в 21 веке", — заявил Данилов.