"До 10 класса выходила на дорогу и смотрела, не идет ли папа с войны": украинка обратилась к женщинам России

"До 10 класса выходила на дорогу и смотрела, не идет ли папа с войны": украинка обратилась к женщинам России

Пенсионерка просит российских женщин забрать своих мужчин из Украины, чтобы потом их не оплакивать.

79-летняя жительница Кривого Рога, потерявшая отца во Второй мировой войне, обратилась к российским женщинам с предосторожностью, чтобы они и их дети не имели такой же судьбы.

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Свою историю жизни она поведала ТСН.ua.

Жительница Кривого Рога 79-летняя Любовь Макуха никогда в жизни не видела своего отца. Она родилась в 1943 году, а ее отец погиб на войне в мае 1944 года.

"Папа меня так никогда и не увидел. Он был на войне, прошел до Волгограда и обратно. Нам говорили, что папа погиб где-то в Бессарабии на "правом берегу Днепра", а по факту это же Днестр. 79 лет мы не можем найти могилу отца. Папа назвал меня Любовью, потому что очень любил маму", — рассказывает Любовь Сергеевна.

По словам женщины, из-за путаницы в похоронке родные до сих пор не знают, где может быть похоронен их отец.

"Мама при жизни всегда просила нас найти могилу отца. Бабушка, сколько я помню, не верила, что папа погиб. Она постоянно посылала меня на большую дорогу выглядывать, не идет ли папа с войны. Так было до 10 класса, пока я не пошла работать", — рассказывает ТСН.ua Любовь Макуха.

Женщина обратилась к журналистам с просьбой рассказать ее историю, чтобы женщины России в будущем не искали могил своих мужчин.

"Я хочу обратиться к женщинам России с просьбой – заберите своих мужчин, братьев, сыновей и внуков с нашей земли, чтобы матери, жены и дети не искали своих погибших родителей и дедов, так как я ищу уже 79 лет. Прошу услышьте меня. Остановите войну. Бог нам поможет победить сатану, тонущего в человеческой крови", — резюмировала Любовь Сергеевна.

Напомним, что украинская писательница Оксана Забужко 8 марта выступила с обращением в Европарламент на пленарной сессии с призывом закрыть небо над государством, ведь это единственный шанс спасти детскую жизнь.