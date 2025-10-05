- Дата публикации
-
- Украина
- 2068
- 1 мин
До 100 ракет "Калибр" одновременно: эксперт предупредил о масштабном ударе РФ по Украине
Россия накапливает ракетоносители «Калибр» у берегов Новороссийска.
Россия способна одновременно запустить до 100 ракет «Калибр» с моря.
В эфире «КИЕВ24» об этом заявил капитан первого ранга в запасе Андрей Рыженко.
Он отметил, что основную угрозу представляет присутствие в Новороссийске восьми кораблей с ракетами «Калибр».
По его оценке, с акваторий Черного и Каспийского морей россияне способны одновременно стартовать до сотни ракет типа «Калибр» — с боевых кораблей и подводных лодок. Рыженко также подчеркнул, что тактика противника заключается в массированном применении большого количества воздушных и ракетных средств для нанесения ударов по конкретным целям.
Напомним, российская армия совершила массированную ночную атаку на Украину 5 октября.
РФ поразила объекты газовой инфраструктуры в Украине, чтобы лишить украинцев тепла в зимний период.