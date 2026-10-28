До 100 запусков в сутки: ГУР обнаружило новый российский дронопорт у границы с Украиной

Россияне обустроили новый дронопорт

Реклама

Россия продолжает наращивать инфраструктурные мощности для ударов дронов по украинским населенным пунктам. Спутниковые наблюдения зафиксировали возведение новой площадки для пуска БпЛА недалеко от военного аэропорта «Миллерово», расположенного в Ростовской области.

Об этом сообщили в ГУР.

Реклама

Россияне строят очередной дронопорт вблизи аэродрома «Миллерово»

Новый дронопорт россияне возводят вблизи границы с временно оккупированной Луганской областью. Особенности сооружения указывают на то, что площадка спроектирована специально для подготовки и осуществления пусков реактивных ударных дронов.

Реклама

Вероятно, речь идет о моделях «Герань-4» и «Герань-5», а также их дальнейших модификациях.

По предварительным расчетам специалистов, после полноценного введения в эксплуатацию пусковой комплекс сможет обеспечивать до 100 запусков дронов в сутки.

В то же время, реальная интенсивность боевой работы будет зависеть от регулярности поставки готовых БпЛА, наличия нужных объемов топлива и боевых частей, укомплектованности подготовленными расчетами, исправности оборудования и текущих задач командования оккупантов.

«В конце августа 2026 года на указанном участке еще не было заметных признаков активного строительства. К середине октября россияне уже обустроили там пусковые позиции и другую инфраструктуру», — пишут в ГУР.

Реклама

Стремительные темпы строительства дронопорта объясняются применением уже отработанных технических решений и сосредоточением ресурсов на монтаже относительно простой стартовой базы.

Размещение нового пускового объекта всего в 3,5 километра от аэродрома «Миллерово» дает врагу существенные преимущества. В частности, для его прикрытия планируется задействовать те же средства ПВО, которые защищают аэродром. Кроме того, существенно упрощается эксплуатация за счет использования общей дорожно-транспортной, коммуникационной, логистической сети и имеющихся систем технического обслуживания.

Россияне модифицируют реактивные дроны

Параллельно с расширением стартовых площадок россияне активно работают над усовершенствованием самих реактивных дронов.

Обновленная версия «Герань-4» получила дополнительные средства автономной навигации, среди которых оптическая система сопоставления изображений местности. Идентичной технологией оснащают и модификацию «Герань-5».

Реклама

Также на Герань-4 россияне уже установили локализованный реактивный двигатель и разработали новую боевую часть, целевое назначение которой — разрушение мостовых конструкций и опор линий электропередачи.

Россияне пытаются повысить точность автономной навигации и увеличить потенциал разрушения украинской инфраструктуры, прежде всего, гражданской.

Новый дронопорт в Ростовской области расширяет сеть запусков БпЛА. Сейчас враг имеет не менее 12 стационарных площадок. Развитие очередной базы может свидетельствовать о подготовке России к увеличению интенсивности дроновых атак накануне зимы.

«Характеристики дронов „Герань-4“ и „Герань-5“ позволяют атаковать цели на расстоянии до 770 и 950 километров соответственно, что ставит под угрозу не только Украину, но и соседние государства», — добавили в ГУР.

Дроны: последние новости

Напомним, в российской Калуге местные власти и духовенство решили защищать высокотехнологичные объекты от украинских беспилотников религиозными обрядами. После серии атак священники прихода святого князя Владимира провели молебен перед иконой «Неопалимая Купина», а затем объехали правобережную часть города с образом Богородицы и окропили улицы святой водой, прося о защите от дронов.

Поводом для религиозной акции стали удары ВСУ по критической инфраструктуре, в том числе атака в ночь на 9 октября на самый мощный дата-центр «Яндекса» в Калуге, в результате которой полностью вышли из строя несколько его модулей.

Кроме того, в городе остановил работу автозавод «АГР» и было повреждено 30 зданий. Этот инцидент стал частью более широкой серии атак на российские центры обработки данных в Сасове, Владимире и Балакове, повлекшей за собой перебои в работе крупных интернет-сервисов страны.

Новости партнеров