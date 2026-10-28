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До 100 запусков в сутки: ГУР обнаружило новый российский дронопорт у границы с Украиной
Россия строит новый дронопорт у военного аэродрома «Миллерово» в Ростовской области.
Россия продолжает наращивать инфраструктурные мощности для ударов дронов по украинским населенным пунктам. Спутниковые наблюдения зафиксировали возведение новой площадки для пуска БпЛА недалеко от военного аэропорта «Миллерово», расположенного в Ростовской области.
Об этом сообщили в ГУР.
Россияне строят очередной дронопорт вблизи аэродрома «Миллерово»
Новый дронопорт россияне возводят вблизи границы с временно оккупированной Луганской областью. Особенности сооружения указывают на то, что площадка спроектирована специально для подготовки и осуществления пусков реактивных ударных дронов.
Вероятно, речь идет о моделях «Герань-4» и «Герань-5», а также их дальнейших модификациях.
По предварительным расчетам специалистов, после полноценного введения в эксплуатацию пусковой комплекс сможет обеспечивать до 100 запусков дронов в сутки.
В то же время, реальная интенсивность боевой работы будет зависеть от регулярности поставки готовых БпЛА, наличия нужных объемов топлива и боевых частей, укомплектованности подготовленными расчетами, исправности оборудования и текущих задач командования оккупантов.
«В конце августа 2026 года на указанном участке еще не было заметных признаков активного строительства. К середине октября россияне уже обустроили там пусковые позиции и другую инфраструктуру», — пишут в ГУР.
Стремительные темпы строительства дронопорта объясняются применением уже отработанных технических решений и сосредоточением ресурсов на монтаже относительно простой стартовой базы.
Размещение нового пускового объекта всего в 3,5 километра от аэродрома «Миллерово» дает врагу существенные преимущества. В частности, для его прикрытия планируется задействовать те же средства ПВО, которые защищают аэродром. Кроме того, существенно упрощается эксплуатация за счет использования общей дорожно-транспортной, коммуникационной, логистической сети и имеющихся систем технического обслуживания.
Россияне модифицируют реактивные дроны
Параллельно с расширением стартовых площадок россияне активно работают над усовершенствованием самих реактивных дронов.
Обновленная версия «Герань-4» получила дополнительные средства автономной навигации, среди которых оптическая система сопоставления изображений местности. Идентичной технологией оснащают и модификацию «Герань-5».
Также на Герань-4 россияне уже установили локализованный реактивный двигатель и разработали новую боевую часть, целевое назначение которой — разрушение мостовых конструкций и опор линий электропередачи.
Россияне пытаются повысить точность автономной навигации и увеличить потенциал разрушения украинской инфраструктуры, прежде всего, гражданской.
Новый дронопорт в Ростовской области расширяет сеть запусков БпЛА. Сейчас враг имеет не менее 12 стационарных площадок. Развитие очередной базы может свидетельствовать о подготовке России к увеличению интенсивности дроновых атак накануне зимы.
«Характеристики дронов „Герань-4“ и „Герань-5“ позволяют атаковать цели на расстоянии до 770 и 950 километров соответственно, что ставит под угрозу не только Украину, но и соседние государства», — добавили в ГУР.
Дроны: последние новости
Напомним, в российской Калуге местные власти и духовенство решили защищать высокотехнологичные объекты от украинских беспилотников религиозными обрядами. После серии атак священники прихода святого князя Владимира провели молебен перед иконой «Неопалимая Купина», а затем объехали правобережную часть города с образом Богородицы и окропили улицы святой водой, прося о защите от дронов.
Поводом для религиозной акции стали удары ВСУ по критической инфраструктуре, в том числе атака в ночь на 9 октября на самый мощный дата-центр «Яндекса» в Калуге, в результате которой полностью вышли из строя несколько его модулей.
Кроме того, в городе остановил работу автозавод «АГР» и было повреждено 30 зданий. Этот инцидент стал частью более широкой серии атак на российские центры обработки данных в Сасове, Владимире и Балакове, повлекшей за собой перебои в работе крупных интернет-сервисов страны.