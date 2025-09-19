ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

До 1000 ударов по Украине на день: Умеров раскрыл ближайшие планы России

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в интервью CNN заявил, что Россия может усилить удары, нанося до тысячи обстрелов в день.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Рустем Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Getty Images

До конца года Россия попытается наносить до тысячи ударов по Украине в день.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сказал телеканалу CNN.

Также Умеров отметил, что Украина сейчас не ведет переговоры с Россией о завершении войны.

Секретарь СНБО уточнил, что Украина ведет переговоры с Россией, но не о завершении войны, а о гуманитарной части, в частности освобождении украинских военнопленных. «Пока продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных», — сказал Умеров.

Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie