До 1000 ударов по Украине на день: Умеров раскрыл ближайшие планы России
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в интервью CNN заявил, что Россия может усилить удары, нанося до тысячи обстрелов в день.
До конца года Россия попытается наносить до тысячи ударов по Украине в день.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сказал телеканалу CNN.
Также Умеров отметил, что Украина сейчас не ведет переговоры с Россией о завершении войны.
Секретарь СНБО уточнил, что Украина ведет переговоры с Россией, но не о завершении войны, а о гуманитарной части, в частности освобождении украинских военнопленных. «Пока продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных», — сказал Умеров.