До 1000 ударов по Украине на день: Умеров раскрыл ближайшие планы России

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Getty Images

Реклама

До конца года Россия попытается наносить до тысячи ударов по Украине в день.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сказал телеканалу CNN.

Также Умеров отметил, что Украина сейчас не ведет переговоры с Россией о завершении войны.

Реклама

Секретарь СНБО уточнил, что Украина ведет переговоры с Россией, но не о завершении войны, а о гуманитарной части, в частности освобождении украинских военнопленных. «Пока продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных», — сказал Умеров.