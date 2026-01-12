До 12 часов без света: в ОВА рассказали о последствиях удара по Черниговщине

Отключение света / © pixabay.com

Российский ударный дрон утром 12 января повредил энергетический объект в Новгород-Северской громаде Черниговской области. Из-за этого продолжительность отключений света может превышать 12 часов.

Об этом советник главы Черниговской областной военной администрации Андрей Подорван рассказал в эфире телеканала «Київ24».

«Речь о Новгородсоверском районе, Новгородсоверской громаде. Утром российский ударный дрон повредил энергообъект, работы по восстановлению продолжаются», — сказал советник главы ОВА.

Продолжительность отключений света в Новгород-Северском районе

По его оценкам, жители Новгород-Северской громады могут оставаться более 12 часов без электроэнергии.

«К тому же, мы должны понять, что в области действуют и почасовые графики отключения электричества. На сегодня это до 12 часов без света. Но надо понимать, что если эти графики накладываются на аварийные отключения, то по факту у человека может электричества не быть и дольше«, — рассказал Подорван.

В то же время он акцентировал, что продолжаются аварийные работы, которые проводятся, как только это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают даже в приграничных громадах.

Чиновник также отказался называть количество домохозяйств, у которых сейчас нет электроэнергии, «чтобы враг не мог понять там, насколько мы повреждены».

Ситуация с отоплением и водой на Черниговщине

В то же время жители региона обеспечены отоплением и водоснабжением.

«Все с теплом, все котельные работают. По водоснабжению — также все нормально. Если, конечно, есть проблемы с отключениями электричества в конкретном населенном пункте на несколько часов согласно графикам, то, конечно, есть проблемы с водоснабжением в многоэтажках. Но так область и город живет уже четвертый месяц, поэтому здесь уже все, в принципе, понимают, что к чему. Конечно, есть аварийные ситуации, не без этого, потому что это система ЖКХ. Но это точечные вещи, к которым сразу обеспечиваются ремонт, восстановление и так далее», — пояснил Подорван.

Напомним, российская армия утром 12 января атаковала гражданскую инфраструктуру Новгорода-Северского. Как сообщили в «Черниговоблэнерго», в результате обстрела был поврежден важный энергообъект, что привело к обесточиванию ряда населенных пунктов.