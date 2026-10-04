До 12 лет тюрьмы: в СБУ призвали не распространять фото и видео с последствиями атак РФ

СБУ призвала не распространять последствия атак / © СБУ

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Украинцев призывают строго соблюдать информационную тишину и воздержаться от съемки и публикации фото или видео о последствиях российских атак. В СБУ подчеркнули, что это касается любых кадров, изображающих попадания по объектам критической инфраструктуры, военных позициях или работу Сил ПВО.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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СБУ призывает украинцев не снимать и не публиковать последствия российских атак

«Эти записи могут быть использованы не только российскими пропагандистами, но и военными РФ, которые отслеживают и анализируют подобные материалы, чтобы корректировать свои повторные удары», — пишут в ведомстве.

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Правоохранители обращают внимание, что публикация этих фото и видео в открытом доступе (в частности, в Telegram-каналах) влечет строгую уголовную ответственность.

В зависимости от условий и последствий правонарушения действия авторов могут квалифицироваться по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Передача данных агрессору или публикация данных в интересах государства-агрессора карается лишением свободы сроком до 12 лет.

Оперативные службы СБУ непрерывно выявляют факты публикации запрещенного контента в Сети, устанавливают причастных и привлекают их к ответственности.

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«Призываем украинцев быть ответственными, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан!» — подытожили в СБУ.

Зеленский о сегодняшних ударах по Украине

Напомним, россияне нанесли очередной массированный удар по Украине, выпустив в течение ночи 135 ударных дронов, более 50 из которых были реактивными. Целью террористов снова стали гражданские объекты, жилые дома и критическая инфраструктура, что повлекло за собой обесточивание в ряде общин.

В Киеве враг повторно попал в Северный мост, в Днепре ударил по предприятию связи, где возник пожар и получили ранения шесть человек, а в Сумах удар потерпел склад лекарств и Заречный район — там погиб один человек, еще семь ранены.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаки, призвав мировое сообщество не бросать Украину в одиночку против террора. Он подчеркнул, что Россия должна понести полную ответственность за эскалацию.

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