До 120 тысяч грн за работника: как Украина планирует привлекать мигрантов

Украинцы достаточно резко реагируют на идею завоза трудовых мигрантов в Украину. Все потому, что людей волнует вопрос: заберут ли индийские мигранты их работу? Какой будет трудовая миграция в Украину — расскажем дальше.

Завоз и оформление каждого мигранта будут обходиться до 120 тысяч гривен. Больше об этом рассказала Экономическая правда.

Мигранты из Индии: какие условия у них будут в Украине

Представители украинского бизнеса поделились тем, что такой уровень паники среди украинцев — преждевременный и накрученный. Мигранты в Украине работали всегда и даже в больших количествах.

Для сравнения: в 2021 году в Украине было оформлено около 22 тыс. разрешений на работу для иностранцев. В 2025 году — всего 9,6 тысячи на всю страну.

В Киеве, где наблюдается сильная нехватка рабочих рук, с начала года выдали 790 разрешений на использование труда иностранцев из всех стран мира.

Если брать население на подконтрольной территории Украины, а это около 22–25 миллионов граждан, количество иностранных мигрантов сейчас мизерное — около 0,04%.

Несмотря на все, безработными в Украине остаются около 15,3% трудоспособного населения. Рынок труда переполнен вакансиями. В первом квартале 2026 года работодатели подали в Государственную службу занятости почти 148 тысяч вакансий, из которых закрыли чуть более 61 тысячи.

«Если возвращаться к иностранным работникам, это не вопрос замещения украинцев. Это вопрос сохранения операционной способности предприятий», — говорит исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова.

Мигранты могут быть вовлечены в области, где наблюдается кризис рабочих рук. Это, в частности, строительство, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, переработка, а также рабочие специальности — электрики, сварщики и т.д.

По словам Екатерины Глазковой, Служба безопасности Украины будет вынуждена проверять каждого мигранта до 90 дней. Стоимость оформления и транспортировки одного работника из других стран составит от 30 до 120 тысяч гривен. Это долго и неоправданно дорого.

Кроме всего, иностранцы могут просто не захотеть остаться в Украине из-за ситуации безопасности.

«Украина сегодня для трудовых мигрантов из-за границы фактически является проездным пунктом. Получив вид на жительство, они каким-то образом двигаются дальше», — говорит руководитель направлений OLX «Работа и Услуги» Мария Абдуллина.

В ближайшие годы мигрантов в Украине может стать больше. Иностранцам будет предлагаться работа, где на соответствующие должности не смогут найти украинцев. Речь идет прежде всего о тяжелом физическом труде.

Предприниматели убеждают, что украинцам не стоит бояться мигрантов, ведь они — шанс на экономический рост в условиях войны, выезда украинцев за границу и мобилизации. Власти должны подготовиться к приезду иностранцев: обеспечить языковые курсы, доступное жилье, легальное трудоустройство и адекватную миграционную политику.

Мигранты в Украине: последние новости

Напомним, в Украине дефицит кадров на предприятиях могут восполнить путем привлечения работников из стран Азии и Африки, в том числе из Индии, Бангладеша и Эфиопии.

Об этом рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач. По его словам, такие иностранные специалисты готовы работать за оплату, которая на 40% ниже средней зарплаты украинца. На сегодня приемлемым уровнем для мигрантов является сумма около 15 тысяч гривен (или 400 долларов).

В их странах это относительно высокий доход. Самостоятельно прожить эти деньги в крупных городах Украины почти невозможно, поэтому для трудоустройства применяют специальный подход. Работодатели обеспечивают базовые потребности иностранных рабочих, предоставляя им питание и жилье в общежитиях.

Такое сотрудничество выгодно для обеих сторон: мигранты получают привлекательные условия заработка, а украинские предприятия — возможность стабильно работать и развиваться даже в условиях острой нехватки местных специалистов.

