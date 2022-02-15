До 13 градусов тепла: синоптики рассказали, как долго в Украине будет солнечная погода

Дожди пройдут по всей территории Украины, однако температура будет оставаться плюсовой.
Синоптики прогнозируют солнечную погоду в Украине еще несколько дней, а уже с 17 февраля в страну придут дожди.
Об этом стало известно из прогноза УкрГидрометцентра.
Так, солнечная погода в Украине продержится еще завтра, 16 февраля, а уже с 17-го пойдут дожди. Ожидается, что осадки будут на всей территории Украины, однако температура будет оставаться плюсовой.
Дожди минуют только южные территории страны, там будет солнечно, а столбики термометров днем будут показывать до 13 градусов тепла.
18 февраля температура несколько снизится, однако все равно будет со знаком "плюс". В Киеве также будет дождь, а ночью, вероятно, пойдет мокрый снег.
Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее рассказала, что погода в Украине в ближайшие дни будет весенней – в регионах прогнозируют до +14°С. Впрочем, может быть ветрено и облачно.
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