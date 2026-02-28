До +13° на термометре: каким будет первый день весны в Украине

Прогноз погоды в Украине 1 марта / © Pixabay

Реклама

В воскресенье, 1 марта, в Украине ожидается сухая, но прохладная погода. По прогнозу синоптиков, по всей территории страны будет переменная облачность без осадков.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине 1 марта

В ночные и утренние часы местами образуется туман. На большинстве дорог, за исключением южных и западных областей, местами возможна гололедица.

Реклама

Ветер будет менять направление, его скорость составит 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. На западе и юге страны будет значительно теплее — до 8-13 градусов выше нуля.

Погода в Украине 1 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве 1 марта

На Киевщине и в столице 1 марта также осадков не прогнозируют. Ночью и утром в области возможен туман, а на дорогах — гололедица.

Температура в области ночью составит 0-5 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается 1-3 градуса мороза, днем воздух прогреется до 4-6 градусов тепла.

Напомним, в марте 2026 года погода в Украине будет по большей части спокойной и комфортной. Температура будет выше нормы, но в некоторых областях в середине месяца ожидаются морозы до -13. Синоптик назвал самые опасные даты.