Кто может продолжить бронирование: до 15 ноября будет проведен аудит критически важных предприятий

Справедливая и прозрачная система бронирования является одним из важных вопросов для бизнеса

До 15 ноября должен быть завершен аудит списка критически важных предприятий. Пока продолжается этот процесс, продолжить бронирование могут те, у кого оно подходит к концу и кто был забронирован до 31 мая этого года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время Киевского международного экономического форума.

Премьер-министр отметил, что справедливая и прозрачная система бронирования является одним из важнейших вопросов для бизнеса.

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"Должны найти баланс между работающей экономикой и потребностями Cил обороны. Чтобы ключевые специалисты могли работать, а наши защитники на передовой получали нужную ротацию", — написал Денис Шмигаль.

Он добавил, что по результатам аудита будут представлены обновленные правила, которые должны дать необходимый баланс.

Кроме этого Денис Шмигаль сообщил, что повестки в первую очередь присылают украинцам, которые не платят налоги. По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, формируемых через реестр "Оберег", направляют людям, которые не платят ни одной гривны налогов.