До 17 тысяч грн за превышение скорости: какие штрафы готовят водителям

Штрафы за нарушение ПДД / © ТСН

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В Украине могут повысить штрафы за превышение скорости. Максимальная сумма взыскания может достигать 17 тысяч гривен.

Об этом сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Белошицкий Алексей в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, размер штрафа будет зависеть от уровня превышения скорости. Чем больше будет нарушение, тем выше будет наказание.

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В частности, за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф может составить 680 грн.

За превышение на 40-80 км/ч штрафы планируется установить в пределах от 2040 до 3400 грн.

Самый высокий штраф — 17 тысяч гривен — может угрожать водителям, систематически грубо нарушающим скоростной режим. Речь идет о 5 и более нарушениях в год с превышением скорости более чем на 60 или 80 км/ч.

В полиции объясняют, что такой подход должен усилить ответственность для водителей, регулярно и значительно превышающих скорость.

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Также сообщалось, что в Украине хотят ввести новые штрафы для водителей, чьи автомобили двигаются со звуком, похожим на «Шахеды». За автомобили с выхлопными системами, которые создают значительный шум и пугают украинцев, предлагают ощутимый штраф - 34 тысяч гривен и лишение прав. Однако законопроект уже несколько лет лежит без рассмотрения.

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