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- Украина
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До 17 тысяч грн за превышение скорости: какие штрафы готовят водителям
В Украине планируется усилить ответственность за превышение скорости. По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции, штрафы будут зависеть от того, насколько водитель превысил разрешенную скорость.
В Украине могут повысить штрафы за превышение скорости. Максимальная сумма взыскания может достигать 17 тысяч гривен.
Об этом сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Белошицкий Алексей в эфире телемарафона "Единые новости".
По его словам, размер штрафа будет зависеть от уровня превышения скорости. Чем больше будет нарушение, тем выше будет наказание.
В частности, за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф может составить 680 грн.
За превышение на 40-80 км/ч штрафы планируется установить в пределах от 2040 до 3400 грн.
Самый высокий штраф — 17 тысяч гривен — может угрожать водителям, систематически грубо нарушающим скоростной режим. Речь идет о 5 и более нарушениях в год с превышением скорости более чем на 60 или 80 км/ч.
В полиции объясняют, что такой подход должен усилить ответственность для водителей, регулярно и значительно превышающих скорость.
Также сообщалось, что в Украине хотят ввести новые штрафы для водителей, чьи автомобили двигаются со звуком, похожим на «Шахеды». За автомобили с выхлопными системами, которые создают значительный шум и пугают украинцев, предлагают ощутимый штраф - 34 тысяч гривен и лишение прав. Однако законопроект уже несколько лет лежит без рассмотрения.