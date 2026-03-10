До +17°С: синоптики рассказали, где в Украине 10 марта будет теплее всего

Весна / © Associated Press

В Украине во вторник, 10 марта, облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла, в Карпатах, Черниговской и Сумской 6-11°.

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области во вторник, 10 марта, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют небольшую облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 13-15°.

По области — ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла.

Погода в Украине 10 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Украине на неделю (10-13 марта)

В Украине 10-12 марта спокойную по-весеннему приятную погоду будет обуславливать поле высокого давления, территория страны будет оставаться без внимания атмосферных фронтов, поэтому осадков не ожидаем, отметили в Укргидрометцентре.

Ветер будет преобладать с юго-запада, умеренной скорости.

При ясном небе ночью рассчитываем на температуру от небольшого плюса до небольшого минуса, днем солнце будет щедро дарить тепло в 10-17°, только на Черниговщине и Сумщине 10 марта немного прохладнее — 6-11° тепла.

Напомним, ранее синоптики шокировали прогнозом о том, что по Украине ударит аномальное тепло.