До +17°С: синоптики рассказали, где в Украине 10 марта будет теплее всего
В Киеве воздух прогреется до +15°С, а на юге и западе страны тоже ожидается настоящее весеннее тепло — до +17°С.
В Украине во вторник, 10 марта, облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла, в Карпатах, Черниговской и Сумской 6-11°.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и Киевской области во вторник, 10 марта, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют небольшую облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 13-15°.
По области — ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла.
Погода в Украине на неделю (10-13 марта)
В Украине 10-12 марта спокойную по-весеннему приятную погоду будет обуславливать поле высокого давления, территория страны будет оставаться без внимания атмосферных фронтов, поэтому осадков не ожидаем, отметили в Укргидрометцентре.
Ветер будет преобладать с юго-запада, умеренной скорости.
При ясном небе ночью рассчитываем на температуру от небольшого плюса до небольшого минуса, днем солнце будет щедро дарить тепло в 10-17°, только на Черниговщине и Сумщине 10 марта немного прохладнее — 6-11° тепла.
