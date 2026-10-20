До +20 °C, а затем ударят заморозки: прогноз погоды до конца октября

Погода на конец октября / © Pixabay

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В Украине до конца октября будет преобладать теплая погода, а дневная температура в отдельные дни составит +20 °C. В то же время в конце месяца станет холоднее, а в северных областях местами возможны заморозки. Больших осадков в большинстве регионов синоптики не прогнозируют.

Об этом рассказал « Телеграфу» кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

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По словам специалиста, в первые 20 дней октября средняя температура воздуха в Украине превышала климатическую норму на 0,5-3,5 °C. В то же время в некоторых регионах прошли интенсивные дожди. Больше всего осадков зафиксировали в Одесской и Николаевской областях, где кое-где затопило улицы и приусадебные участки.

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Какая будет погода в Украине до конца октября

В третьей декаде месяца в Украине сохранится относительно теплая и в основном сухая погода. Ожидается, что будут преобладать восточные и юго-восточные ветры, а температура будет оставаться выше сезонной нормы.

Небольшие, а местами умеренные дожди и туманы возможны на западе страны 22-23 и 26-27 октября. На Правобережье в отдельные дни прогнозируют туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах.

Температура в течение ближайших дней будет меняться следующим образом:

21 октября: ночью +7…+13 °C, днем +13…+18 °C. На севере Левобережья днем ожидается +9…+14°C.

22-25 октября: ночная температура будет +6…+12 °C, дневная — +14…+20 °C. На западе Украины 23 октября из-за облачности будет прохладнее +8…+13 °C.

Когда в Украину придет похолодание

Постепенное понижение температуры начнется с 26 октября. К концу месяца ночью столбики термометров будут показывать +1…+7°C.

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В северной половине Украины местами возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе. Поэтому, несмотря на относительно теплые дни, в конце октября в отдельных регионах возрастет риск ночного подмерзания.

В то же время днем температура будет достаточно комфортной для этого времени года и составит +11…+16 °C. В Крыму в отдельные дни воздух будет прогреваться до +17…+19°C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко при этом прогнозирует, что тепло в Украине будет до 25 октября. Дожди будут на Сумщине, Львовщине, Черниговщине, Полтавщине и кое-где в восточных областях.

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